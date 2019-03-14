0553 313 94 23

Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü

Ifo, Almanya’nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,1’den 0,6’ya düşürdü- Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser: - "Alman ekonomisindeki iç faktörler halen güçlü. Bu yıl, güçlü ücret artışları, düşük enflasyon oranı, vergi ve sosyal güvenlik primleri oranlarının indirilmesi ve kamu ödemelerinin artması hane halkının reel gelirlerinde artışa sebep olabilir. Bu da özel tüketim ve inşaat sektörünü destekleyecektir”

14 Mart 2019 Perşembe 13:10
Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,6’ya düşürürken ve 2020 büyüme beklentisini 1,6’dan 1,8’e yükseltti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin kışın paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

İşsizlik ve istihdam tahminleri değiştirilmezken, ekonomideki yavaşlamanın istihdam artışını yavaşlatacağına dikkat çekildi. Bu yıl için yüzde 4,9, gelecek yıl için 4,7 işsizlik tahmini korundu.

İstihdam edilen kişi sayısının ise bu yıl 45 milyon 247 binden, önümüzdeki yıl 45 milyon 496 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 28,2 milyar avro bütçe fazlasının gelecek yıl 16,7 milyar avroya gerilemesini bekliyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sanayisinde mevcut üretim zorluklarının ancak kademeli olarak aşılabileceğini belirterek, imalat sanayisinin bu yıl Alman ekonomisinin motoru olma görevini yerine getirmede başarısız kalacağını hatırlattı.

Küresel ekonominin ivme kaybetmesinden dolayı Alman ürünlerine yönelik dış talebin düşük kaldığını belirten Wollmershaeuser, “Alman ekonomisindeki iç faktörler halen güçlü. Bu yıl, güçlü ücret artışları, düşük enflasyon oranı, vergi ve sosyal güvenlik primleri oranlarının indirilmesi ve kamu ödemelerinin artması hane halkının reel gelirlerinde büyük bir artışa sebep olabilir. Bu da özel tüketim ve inşaat sektörünü destekleyecektir.” ifadesini kullandı.

Ülkede bu yılın ilk çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklenirken, "küresel ticaret ihtilaflarının artması", "Çin'deki ekonomik yavaşlama", “İtalyan ekonomisindeki sorunlar,” ve "Brexit nedeniyle geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar" ülke ekonomisi için olumsuz gelişmeler olarak değerlendiriliyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:10
  1. 2019
  2. alman ekonomisi
  3. büyüme
  4. İfo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miniklerden Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ziyaret
    1. Miniklerden Özel Harekat ve Çevik..
    2. Aydemir: ‘Kudüs, mukaddes davamız’
    3. 40 yaş üstü hastalar göz tansiyonuna..
    4. TESKİ Genel Müdürü İçöz Tıp Bayramı’nı..
    5. Soylu şok eden gerçeği açıkladı: CHP..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
    8. 8. kattan kendini merdiven boşluğuna..
    9. Tramvay ile halk otobüsü çarpıştı
    10. "Sen Şiir Ol, Ben Türkü’’ gecesi
    11. Emniyetten şehit aileleri, gaziler ve..
    12. KAEÜ’siRektörü Vatan Karakaya:
    13. Kütahya’da cenaze hizmetleri kursu
    14. Gaziantep nefes alıyor
    15. İl Sağlık Müdür Türkoğlu:
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir..
    17. Kilis'te kuyuya düşen atı itfaiye..
    18. Sarıeroğlu, kadın girişimcilerle buluştu
    19. Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı
    20. Cezayir'de eğitim uçağı düştü: 1 ölü
    21. Halepçeli Halil 31 yıl sonra ailesine..
    22. Çekirdeksiz kuru üzüm için güç birliği
    23. Adıyaman’da atık pil toplama kampanyası
    24. Belçika’da Esad’ın adamına insani vize..
    25. Erdoğan: "Savunma sanayisi gibi ilaç..
    26. Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Ödemişspor’da transfer aşısı
    29. Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir..
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!