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Ifo, Almanya'nın 2020 büyüme tahminini düşürdü

Ifo, Almanya’nın gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8’den 1,7’ye çekti- Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser: - "Katma değerin yaklaşık dörtte birini üreten ihracata yönelik imalat sektörü resesyon içinde. Aynı zamanda, yurt içi odaklı servis ve inşaat sektörü sağlam ve bazen de güçlü bir büyüme gerçekleştiriyor”

18 Haziran 2019 Salı 12:52
Ifo, Almanya'nın 2020 büyüme tahminini düşürdü

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini sabit tutarken, gelecek yıl (2020) büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Ifo, 2019 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 0,6’da tutarken, 2020 büyüme beklentisini 1,8’den 1,7’e düşürdü

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin mart ayında paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde haziran ayında güncelleme yaptı.

Ifo, “sanayi sektöründeki zayıflığın, iş gücü piyasasını ve yurt içi ekonomiyi etkilemeye başladığının görülmesini” revizeye sebep olarak gösterdi.

Bu yıla ilişkin işsizlik oranı yüzde 4,9’da tutulurken, istihdamın 45 milyon 247 binden 45 milyon 274 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

2020 için istihdamın 45 milyon 521 bine yükseleceği öngörülürken, işsizliğin belirgin şekilde daha yavaş bir oranda düşerek yüzde 4,8’de gerileyeceği belirtildi.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 28,2 milyar avro bütçe fazlasının gelecek yıl 16,7 milyar avroya gerileceği tahmini korudu.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik olarak kalkınmanın farklı bir durumda olduğunu belirterek, “Katma değerin yaklaşık dörtte birini üreten ihracata yönelik imalat sektörü resesyon içinde. Aynı zamanda, yurt içi odaklı servis ve inşaat sektörü sağlam ve bazen de güçlü bir büyüme gerçekleştiriyor” ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser, “Sanayi sektöründeki zayıflığın, işgücü piyasası ve değer yaratma zincirleri yoluyla yurt içi ekonomiye giderek daha fazla yayıldığına dair işaretler artıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Ifo, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüyen Alman ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörlerin sona ermeye başladığına dikkati çekerek Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde hafif küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

Bundesbank, dün yayınlanan ekonomiye yönelik bu yılın haziran ayı raporunda, "2019'un ilk çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörler sona eriyor veya tersine dönüyor. Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde hafifçe küçülebilir." ifadesine yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:52
  1. Almanya
  2. büyüme
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