İflas etti... İflas başvurusunun ardından promosyonu araştırıyor! Köklü geçmişe sahipti, yüzlerce restoranı vardı

ABD merkezli dev restoran zinciri Red Lobster, uzun süren mali ve idari sorunların ardından iflas etme noktasına geldiğini duyurdu.

Red Lobster, 11 milyon dolarlık zarara katkıda bulunan bir faktör olarak tanımlanan "sonsuz karides" promosyonuyla ilgili bir iç soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma, deniz ürünleri zincirinin Pazar gecesi Florida'da 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulunmasının hemen ardından geldi. Restoran zinciri, çoğunluk hissesine sahip olduğu Thai Union'ın mali sıkıntıya yol açan kararlardaki rolünü mercek altına alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 550 gündelik yemek tesisi işleten şirket, başlangıçta "sonsuz karides" teklifini 20 $ fiyatla geçici bir promosyon olarak sunmuştu. Ancak Mayıs 2023'te dönemin CEO'su Paul Kenny, yönetim ekibinin diğer üyelerinin önemli muhalefetine rağmen bu promosyonu menüde kalıcı bir demirbaş haline getirme kararı aldı. Bu hamlenin ardından, bazı Red Lobster lokasyonlarında ciddi karides kıtlığı yaşandı.

Red Lobster'ın ekmekli karides tedarikçilerinden ikisiyle olan sözleşmelerini feshetmesi ve Thai Union'ın tek tedarikçi haline gelmesi işleri daha da karmaşık hale getirdi. Bu değişiklik, mevcut CEO Jonathan Tibus'un mahkeme dosyasında da belirttiği gibi, maliyetlerde bir artışla aynı zamana denk geldi. Tibus, Thai Union'ın şu anda soruşturma altında olan karides satın alma kararları üzerindeki orantısız etkisinin altını çizdi.

Pazartesi günü itibariyle Thai Union konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

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294 milyon dolar borçla karşı karşıya olan Red Lobster, düşük performans gösteren bazı satış noktalarını kapatmayı planlıyor ve kalan restoranları Fortress Investment Group'un da dahil olduğu bir kredi konsorsiyumuna satmayı hedefliyor.

Uluslararası 54 lokasyonu ve yaklaşık 36.000 çalışanıyla dünyanın en büyük deniz ürünleri zincirleri arasında yer alan Orlando merkezli restoran, deniz ürünleri pazarında önemli bir alıcı konumunda. Tüm Kuzey Amerika ıstakoz kuyruğu alımlarının %20'sini ve küresel olarak satılan tüm kaya ıstakozlarının %16'sını oluşturuyor.



Red Lobster yaşadığı mali zorlukları kötü yönetim, yüksek enflasyon, sürdürülemez kira maliyetleri ve artan rekabetin bir araya gelmesine bağlıyor. Bu zorluklara yanıt olarak şirket 2023 yılında 76 milyon dolar net zarar bildirdi ve maliyet tasarrufu önlemi olarak 93 restoranını kapattı.