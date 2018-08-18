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İffet Polat kimdir? İffet Polat AK Parti MKYK üyesi oldu

İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? AK Parti MKYK listesine giren İffet Polat nereli?

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:08
İffet Polat kimdir? İffet Polat AK Parti MKYK üyesi oldu

İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? AK Parti MKYK listesine giren İffet Polat nereli?

İffet Polat 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 13'nci sıradan milletvekili olarak TBMM'ye girdi. İffet Polat, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Eyüp İmam-Hatip Lisesi’nde yaptı.1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında AK Parti İstanbul Kadın Kollarının kurulmasında görev aldı. 2015 yılı Mart - Aralık ayı tarihleri arasında İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Daha sonra Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi oldu. Halen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanıdır. Genel Merkez Kadın Kollarında Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörlüğü yaptı, şu an Akdeniz Bölgesi Koordinatörlüğünü de Birim Başkanlığı yanında ifa etmektedir. 1994 yılından beri Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Teknoloji ve inovasyon konusunda faaliyet gösteren Bilişim İnovasyon Derneğinin, hasta ve hasta yakınlarına destek olan Uluslararası Fatıma Derneği'nin ve sokak çocuklarına yardım yapan Feda Derneğinin kurucusu ve gönüllüsüdür. BURA Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin Yüksek İstişare Üyesi, TÜRGEV Genel Kurul Üyesi, Türkiye Teknoloji Vakfı Girişimcilik ustalarındandır. KADEM üyesidir. Polat, evli ve iki kız çocuğu annesidir.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:08
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