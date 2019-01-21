0553 313 94 23

IFC ve TÜSİAD özel sektörün gelişimine destek için işbirliğini artıracak

IFC ve TÜSİAD, imzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde, iş ortamının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişim ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliklerini artıracak- IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat:-"Bu işbirliği, yıllardır birlikte önemli işler başardığımız Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza ve IFC’nin küresel deneyimlerini TÜSİAD’ın temsil ettiği kurumlara aktarabilmemize imkan verecek"- TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası:- "IFC ile gerçekleşen yeni işbirliği, Türkiye’nin küresel ekonomiye katkısının desteklenmesi konusunda Türk iş dünyasının analiz ve etki yeteneğinin yükseltilmesi açısından çok önemli bir fırsat"

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:48
IFC ve TÜSİAD özel sektörün gelişimine destek için işbirliğini artıracak

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve TÜSİAD imzaladıkları mutabakat anlaşması çerçevesinde, Türkiye’de özel sektörün gelişimine katkıda bulunmak için belirli sektör ve temalar dahilinde işbirliğini artırma kararı aldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, IFC ve TÜSİAD sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma ve genel olarak Türkiye’de iş ortamının geliştirilmesi konularında ortak görüş ve hedeflere odaklanıyor. İmzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde IFC ve TÜSİAD, iş ortamının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişim ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliklerini artıracak.

Açıklamaya göre, cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim, dijital ekonomi ve dönüşüm alanları her iki kurum için ortak ve öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi.

Ayrıca, gelecek dönemde IFC ve TÜSİAD düzenli toplantı ve görüşmeler yaparak işbirliği fırsatlarını geliştirecek. IFC, TÜSİAD’ın öncelikli alanlarda organize ettiği çalıştay ve toplantılarda yer alacak.

- "Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza imkan verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, TÜSİAD ile ilişkileri ve işbirliğini derinleştirme fırsatından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu işbirliği, yıllardır birlikte önemli işler başardığımız Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza ve IFC’nin küresel deneyimlerini TÜSİAD’ın temsil ettiği kurumlara aktarabilmemize imkan verecek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası ise TÜSİAD olarak derneğin önceliklerinin daha iyi işleyen bir demokrasi, hukukun üstünlüğü, makro ekonomik istikrar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dijital dönüşüm ve sosyal ilerleme olduğunu vurguladı.

Kaleağası, IFC ile gerçekleşen yeni işbirliğinin Türkiye’nin küresel ekonomiye katkısının desteklenmesi konusunda Türk iş dünyasının analiz ve etki yeteneğinin yükseltilmesi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

- IFC hakkında

Verilen bilgilere göre, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Türkiye’deki en uzun vadeli en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olarak, yaklaşık 60 senedir Türkiye’de özel sektör ile çalışıyor. Halihazırda Türkiye, yaklaşık 5 milyar dolar aktif yatırım portföyü ile IFC’nin tüm dünyada en çok yatırım yaptığı ilk beş ülke arasında yer alıyor.

IFC’nin Türkiye’deki yatırımları finans sektörü, enerji ve yenilenebilir enerji ve belediye altyapı hizmetleri başta olmak üzere, Türk şirketlerinin küresel rekabet gücünün artırılması ve bölgesel ve küresel piyasalara açılması alanlarına odaklanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:48
  1. TÜSİAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz"
    1. "Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz"
    2. Park halindeki otomobilde bir kişinin..
    3. ANALİZ - Yeni yıla girerken Rusya
    4. Eyyup Yıldız Bahçeli'nin başdanışmanı..
    5. AK Partili 300 üye İYİ Parti'ye geçti
    6. Suudi davetçi cezaevinde tıbbi..
    7. "Suriye'de herkesin bir ajandası var"
    8. Bakan Akar'dan gençlere davet
    9. Göremediği karnesini annesi mezarına..
    10. Suudilerden skandal karar! 250..
    11. Moro İslamİ Kurtuluş Cephesİ (MİKC)..
    12. Yerli dizilerde 'eşcinsel sapkınlık'..
    13. "Türkiye'ye tiyatro izlettiler"
    14. Suriye'de ABD/YPG devriyesine saldırı!
    15. Veysel Acar kimdir? Veysel Acar Ak..
    16. Bu ne rezil tezgâhtır? Sen gel de..
    17. Yurtta sulh konseyi üyesi yarbay:..
    18. Dicle Elektrik, Mehmetçik için görev..
    19. Adem Ejder kimdir? Adem Ejder Ak Parti..
    20. Muğla'da sağanak
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!