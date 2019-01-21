IFC ve TÜSİAD özel sektörün gelişimine destek için işbirliğini artıracak

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve TÜSİAD imzaladıkları mutabakat anlaşması çerçevesinde, Türkiye’de özel sektörün gelişimine katkıda bulunmak için belirli sektör ve temalar dahilinde işbirliğini artırma kararı aldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, IFC ve TÜSİAD sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma ve genel olarak Türkiye’de iş ortamının geliştirilmesi konularında ortak görüş ve hedeflere odaklanıyor. İmzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde IFC ve TÜSİAD, iş ortamının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişim ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliklerini artıracak.

Açıklamaya göre, cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim, dijital ekonomi ve dönüşüm alanları her iki kurum için ortak ve öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi.

Ayrıca, gelecek dönemde IFC ve TÜSİAD düzenli toplantı ve görüşmeler yaparak işbirliği fırsatlarını geliştirecek. IFC, TÜSİAD’ın öncelikli alanlarda organize ettiği çalıştay ve toplantılarda yer alacak.

- "Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza imkan verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, TÜSİAD ile ilişkileri ve işbirliğini derinleştirme fırsatından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu işbirliği, yıllardır birlikte önemli işler başardığımız Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza ve IFC’nin küresel deneyimlerini TÜSİAD’ın temsil ettiği kurumlara aktarabilmemize imkan verecek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası ise TÜSİAD olarak derneğin önceliklerinin daha iyi işleyen bir demokrasi, hukukun üstünlüğü, makro ekonomik istikrar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dijital dönüşüm ve sosyal ilerleme olduğunu vurguladı.

Kaleağası, IFC ile gerçekleşen yeni işbirliğinin Türkiye’nin küresel ekonomiye katkısının desteklenmesi konusunda Türk iş dünyasının analiz ve etki yeteneğinin yükseltilmesi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

- IFC hakkında

Verilen bilgilere göre, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Türkiye’deki en uzun vadeli en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olarak, yaklaşık 60 senedir Türkiye’de özel sektör ile çalışıyor. Halihazırda Türkiye, yaklaşık 5 milyar dolar aktif yatırım portföyü ile IFC’nin tüm dünyada en çok yatırım yaptığı ilk beş ülke arasında yer alıyor.

IFC’nin Türkiye’deki yatırımları finans sektörü, enerji ve yenilenebilir enerji ve belediye altyapı hizmetleri başta olmak üzere, Türk şirketlerinin küresel rekabet gücünün artırılması ve bölgesel ve küresel piyasalara açılması alanlarına odaklanıyor.