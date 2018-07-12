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Pankart skandalını yapanların ifadeleri ortaya çıktı: "Bilmeden yaptık"

ODTÜ’deki mezuniyet töreninde taşınan skandal pankart ile ilgili olarak 4 öğrenci “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı. Öğrenciler ifadelerinde “Amacımız hakaret değildi. Pişmanız” dediler.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:20
Pankart skandalını yapanların ifadeleri ortaya çıktı: "Bilmeden yaptık"

ODTÜ’te 7 Temmuz’daki mezuniyet töreninde 3 öğrenci, daha önce bir mizah dergisinden yayınlanan karikatürü pankarta basarak taşıdı. Pankartta yer alan karikatürün Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 öğrenci ve karikatür bulunan pankartı basan kırtasiyeci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4’Ü TUTUKLANDI 

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler önceki gün tutuklanma talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorguları dün sabaha karşı tamamlandı. Hakimlik, ODTÜ’lü öğrenciler B.A, D.C.Y, F.E.D ve Ö.K’yı “delillerin tamamının toplanmadığı, şüphelilerin yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandığı, bu hususun kaçma şüphesine ilişkin somut olgu olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle somut dosyada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verirken, kırtasiye sahibi Ş.D’yi serbest bıraktı. 

ÇOK PİŞMAN VE ÜZGÜNÜZ 

Öğrenciler hakimlik sorgusunda söz konusu pankartı mizah amaçlı hazırladıklarını anlattı. F.E.D ifadesinde söz konusu pankartı arkadaşları B.K ve D.C.Y ile birlikte hazırladıklarını anlatarak, “Biz yanlış olduğunu bilerek yapmadık. Olaydan dolayı çok pişman ve üzgünüz. Bundan dolayı özür dileriz. Mizahtan başka bir amacımız ve düşüncemiz yoktu. Bizi yönlendiren olmadı. Bizim pankartımız Ö.K’nın bir bağlantısı yoktur. İçimizden sadece onun arabası olduğu için arabasına koydu. Afişi üçümüz taşıdık” dedi. 
 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:20
  1. Ankara
  2. ODTÜ
  3. Pankart

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    İnanırım öd tüü öğrenci değil ma.lll yetiştiriyor
  • MURAT YILMAZMURAT YILMAZ2 sa önce
    Hem rezilsiniz hem de korkaksınız. Bunları affetmek benzerlerine cesaret verir.
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