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İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Meral Akşener ve Fetullah Gülen çıkışı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını yapan Yunan asıllı Türkolog Ord. Prof. Dr. Dimitri Kiçikis, "Amerikalılar Meral Akşener'in alternatif parti olmasını destekledi. ABD'nin bir diğer alternatifi Fetullah Gülen'di. Ama hem Fetullah, hem Akşener başarısız oldu" dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Meral Akşener ve Fetullah Gülen çıkışı

Yunan asıllı Türkolog Ord. Prof. Dr. Dimitri Kiçikis, son günlerde tartışma konusu olan Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve Türkiye - Yunanistan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'da siyasi seviyenin çok düşük olduğunu söyleyen Kiçikis, Yunanistan ile Türkiye'nin yakınlaşması gerektiğini belirtti.

"Balkanları bölmeye çalışıyorlar. Osmanlı'yı parçaladılar" diyen profesör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yok edilmek istediğini ancak onun yerini kimin dolduracağının bilinmediğini söyledi.

Militarist Medya'nın haberinde Erdoğan'ın siyasi geleceği hakkında konuşan Kiçikis, "En başından beri ABD'nin onu istemediğini biliyordum. Bu yüzden 2016'da başarısız bir darbe girişimi ile onu indirmeye çalıştılar. Ancak başarısız oldular. Şu an Erdoğan matadorun karşısındakli bir kızgın boğa gibi. Matador onu öldürmeye çalışarak daha da kızdırdı ve şu an ne yapacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan 'ın kaybecek bir şeyi yok"

Meselenin artık Erdoğan olmadığını söyleyen Yunan Türkolog, "Erdoğan 2016 yılında saldırıya uğradığı andan itibaren harika bir lider oldu. Önündeki ölümü gördüğünde, tamamen değişti. Artık onu hiç kontrol edemezsiniz, çünkü kaybedecek bir şeyi yok, zaten tehlikede." dedi.

"Meral Akşener'in rolü başladı"

"Sonuç olarak şu anda bu bilek güreşinde kozu ele geçirmek için suikast yapmak, Erdoğan'ı yok etmek istendiğinden şüphe yok" diyen Kiçikis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan düşünüyorlar 'Tamam onu kaldırdın ama Türkiye büyük bir güç ne yapacağız onun yerini kim doldurcak? Onun koltuğuna kim geçecek?' O zaman Meral Akşener'in rolü başladı. Amerikalılar onun alternatif olması için parti kurmasını destekledi.

"ABD'nin bir diğer alternatifi Fetullah Gülen'di"

ABD'nin bir diğer alternatifi Fetullah Gülen'di. Ama o artık işe yaramaz tamamen bitti. Yani sonuçta hem Fetullah hem Akşener başarısız oldu ve şu an yönetime kimin geçeceğini kimse tahmin edemiyor. Bu büyük bir ikilem gordion düğümünü kesmek için Büyük İskender'e ihtiyacımız var.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
  1. Dimitri Kiçikis
  2. Fetullah Gülen
  3. Meral Akşener

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