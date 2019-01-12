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İfade vermeye gitmeyen HDP'li vekil Ayşe Sürücü hakkında zorla getirilme kararı!

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında zorla getirilme kararı verdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:25
İfade vermeye gitmeyen HDP'li vekil Ayşe Sürücü hakkında zorla getirilme kararı!

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında dava açılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün zorla getirilmesine karar verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanık Sürücü katılmazken avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitleriyle başlayan duruşmada, avukatlar, müvekkillerinin milletvekili olmasını gerekçe göstererek davanın durdurulmasını istedi.

Zorla getirme kararı

Görüşü sorulan duruşma savcısı da sanık Sürücü'nün savunmasının henüz alınamadığını belirterek, hakkında zorla getirilme kararı verilmesini talep etti. Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, savunmasının alınması için Sürücü hakkında, bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.

Sürücü hakkında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 Kasım 2016'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı ifadeleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:25
  1. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü

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