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İEÜ'den Kuzey Kutbu çalışmalarına destek

İEÜ Sürdürülebilir Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu:- "Bu yol haritası ile birlikte Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren Kuzey Kutup Bölgesi'nde başlayan bilimsel çalışmalarına destek olmayı hedefliyoruz"

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:25
İEÜ'den Kuzey Kutbu çalışmalarına destek

İZMİR (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Ulusal Kutup Bilim Programı protokolü kapsamında Türkiye'nin kutuplarda enerji aktörlerinden olması için yol haritası hazırlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başlıklı Kutup Araştırmaları 2018 yılı çağrısı sonuçlandı.

22 farklı kurumdan 44 projenin sunulduğu programda, 7 proje önerisine destek çıktı. İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler (SOBAG) alanında "Arktik Bölgesinde Zorluklar ve Fırsatlar: Türkiye için Stratejik Yol Haritasının Hazırlanması" başlıklı proje de desteklenen projeler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Kuzey Kutup Bölgesi'nin (Arktik Bölgesi), dünyadaki keşfedilmemiş ve teknik olarak geri kazanılabilir kaynakların yüzde 22'sini barındırdığını ve uluslararası enerji aktörlerinin odak noktası haline gelmeye başladığını ifade etti.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 13'üne ve doğalgaz kaynaklarının yüzde 30'una sahip olduğunu aktaran Doç. Dr. Biresselioğlu, Türkiye'nin bölgede aktif güç olması için çalışma hazırlayacaklarını kaydetti.

İklim değişikliği etkilerinin ışığında bölgenin öneminin arttığını vurgulayan Doç. Dr. Biresselioğlu, üç aşamadan oluşacak projede Türkiye'nin Kuzey Kutup Bölgesi ile ilgili stratejik konumlanmasına yön verecek bir yol haritası hazırlanacağını belirtti.

Mehmet Efe Biresselioğlu, "Bu yol haritası ile birlikte Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren Kuzey Kutup Bölgesi'nde başlayan bilimsel çalışmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Ayrıca ülkemizin 2015 yılı itibariyle Arktik Konseyi'ne katılımı konularında atılan diplomatik adımlarında da katkı sağlamayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:25
  1. İEÜ
  2. kuzey kutbu
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