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İETT'nin "trekking hatları" yarın açılıyor

Doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açılan ve yarın seferlere başlayacak D1 ve D2 hatları, hafta sonları hizmet verecek

14 Haziran 2019 Cuma 14:44
İETT'nin "trekking hatları" yarın açılıyor

İSTANBUL (AA) - İETT'nin doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı ve hafta sonları hizmet verecek iki hattı, yarın hizmete başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İETT'nin, insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşü (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için hizmete aldığı D1 Polonezköy - Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş - Belgrad Ormanı hatları yaz ayları boyunca hafta sonları sefer yapacak.

Yarın hizmet vermeye başlayacak seferler için D1 numaralı Kadıköy/Üsküdar-Polonezköy hattının güzergahı, Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık şeklinde olacak.

D2 numaralı Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman, Atatürk Arboretumu ve Belgrad Ormanı'ndan geçerek Göktürk'e gidecek.

İETT, söz konusu hatların sefer saatleri ve güzergahları hakkında detaylı bilgileri "www.iett.istanbul" adresinde vatandaşların bilgisine sundu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:44
  1. Beşiktaş - Belgrad Ormanları hattı
  2. İETT
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. trekking
  5. Üsküdar-Polonezköy

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