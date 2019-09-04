İETT Genel Müdürü görevinden istifa ettiğini duyurdu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" dedi.

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu. "Profesyonel bir yönetim yok" Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. İş ahlakı vurgusu Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa dilekçesini de paylaşan Bağış'ın dilekçesinde "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

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