0553 313 94 23

İEF 88. kez kapılarını açtı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İEF'nin partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ile odak ülkesi Hindistan'ın stantlarını ziyaret etti- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Vizyonumuzda Çinli firmalarla teknoloji yoğun alanlarda bölgesel iş birliğini başarmak var. Türkiye'nin kapıları Çin'e kadar açık. 21. yüzyılda yeni nesillere Türk Çin iş birliğinin meyveleri sunmak üzere ortak yatırıma davet ediyorum sizleri"

06 Eylül 2019 Cuma 22:50
İEF 88. kez kapılarını açtı

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vizyonumuzda Çinli firmalarla teknoloji yoğun alanlarda bölgesel iş birliğini başarmak var. Türkiye'nin kapıları Çin'e kadar açık. 21. yüzyılda yeni nesillere Türk Çin iş birliğinin meyveleri sunmak üzere ortak yatırıma davet ediyorum sizleri." dedi.

88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen açılış törenin ardından partner ülke Çin Halk Cumhuriyeti'nin standını ziyaret eden Pekcan, 9 farklı şehirden 62 firma ve 2 bin metrekarelik alanla fuarda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne katılımı için teşekkür ederek, Çin'in fuara katılımının iki ülke arasında yeni ortaklıklar ve iş birlikleri sağlayacağını söyledi.

Pekcan, Çin ile Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel bağların 5 bin yıl öncesine dayandığını dile getirerek, "İki ulusun uygarlıkları birbirinden etkilendi. Bu ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 21. yüzyıla taşınmasını ümit ediyoruz. Buradaki temaslar ve iş bağlantılarının gelecekteki işbirliklerimiz için önemli bir platform olacaktır. Dünya ekonomisi ciddi bir değişimden geçerken bunun başlıca en önemli aktörlerinden birinin Çin olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye olarak ekonomik vizyonunda Çin'in önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Pekcan, "Vizyonumuzda Çinli firmalarla teknoloji yoğun alanlarda bölgesel iş birliğini başarmak var. Türkiye'nin kapıları Çin'e kadar açık. 21. yüzyılda yeni nesillere Türk Çin iş birliğinin meyveleri sunmak üzere ortak yatırıma davet ediyorum sizleri. Burada gerçekleştirdiğimiz iş forumunda büyük iş ortaklıkların çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından partner ülke Çin Halk Cumhuriyeti'nin standını açan Pekcan, Çinli firmalarca geliştirilen teknolojileri inceledi.

Pekcan, odak ülke Hindistan standını ziyaretinden sonra fuar alanından ayrıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 22:50
  1. Bakan Ruhsar Pekcan
  2. Çin
  3. fuar açılışı
  4. stant açılışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran açıklaması
    1. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran..
    2. ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker..
    3. Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır..
    4. 'Gizemli hastalık'ta yeni ölüm! Sayı..
    5. Diyarbakır’da trafik kazaları: 2 yaralı
    6. Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme..
    7. Soylu açıkladı: İstanbul'dan..
    8. Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya..
    9. Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa..
    10. Kurtköy'de fabrika yangını
    11. Bin 825 uzman erbaş için yemin töreni
    12. Konya’da kamyonet devrildi: 1 yaralı
    13. Bakan Pekcan İEF’te Çin standının..
    14. İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya..
    15. Yine gezmelerde olan İmamoğlu:..
    16. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    17. İEF 88. kez kapılarını açtı
    18. UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:..
    19. Dünya Motokros Şampiyonası
    20. HDP binası önündeki annelerin isyanı..
    21. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    22. Beylikdüzü’nde ilçe başkanları Çardak..
    23. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    24. Kocasını keserle öldüren kadın..
    25. Alanya’da Çek turist denizde boğuldu
    26. İstanbul’da polislerin değnekçi..
    27. Antalyaspor'da Kayserispor maçı..
    28. Manisa'da orman yangını
    29. Milli maç ne zaman? Türkiye Andorra..
    30. Lübnan'daki Filistinli mülteciler..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim