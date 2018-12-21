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IEA Başkanı Fatih Birol: "2025 yılı civarında Amerika'nın toplam petrol üretimi, hemen hemen Rusya ve Suudi Arabistan'a eşit olacak"

21 Aralık 2018 Cuma 11:20
IEA Başkanı Fatih Birol: "2025 yılı civarında Amerika'nın toplam petrol üretimi, hemen hemen Rusya ve Suudi Arabistan'a eşit olacak"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:20
  1. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol

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