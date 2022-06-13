İdris Küçükömer kimdir, aslen nereli, mesleği nedir ne zaman öldü? İdris Küçükömer eserleri:

İdris Küçükömer, 1 Haziran 1925 tarhiinde Giresun'da doğdu. 5 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Türk iktisatçı ve düşünür. Türkiye'de sağ ve sol kavramlarının ters oturduğunu, CHP'nin aslında sağ bir parti olduğunu iddia etmesi ile ünlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördü. Aynı fakültede doktorasını tamamladı, daha sonra da doçent oldu. Fakülte kurulunun profesörlüğe yükseltilmesi için aldığı karar, üniversite senatosunca onaylanmadı. Bunun üzerine Danıştay'da açtığı davayı kazanmasına karşın, profesörlüğüne ilişkin kararname 10 Yıllık bir gecikme ile ancak 1976'da yürürlüğe girdi.

1960 sonrasında Yön'de yazdığı yazılarla tanındı. Ant dergisindeki yazıları tartışma yarattı. Milliyet gazetesindeki açık oturumlarda dönemin yerleşik yargılarını sorguladı. Sonra 1973'te on yıllık bir suskunluğa büründü ve daha sonra Yeni Gündem yazılarıyla tekrar ortaya çıktı.

Küçükömer'in ileri sürdüğü en önemli görüş, Türkiye’de devletin despotik niteliğinin sivil toplumun gelişmesi önünde duran en büyük engellerden biri olduğudur. Başta Sencer Divitçioğlu ve Selahattin Hilav olmak üzere bazı aydınlarla birlikte Türkiye'nin toplumsal tarihine ilişkin çözümlemelerinde Asya Tip Üretim Tarzı (ATÜT) kuramını gündeme getiren Küçükömer, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yönetim ve bilim kurullarında görev aldı. Birçok yapıtı bulunan İdris Küçükömer ölümünden kısa bir süre önce Sosyal Demokrasi Partisi'ne üye olmuştu.

İdris Küçükömer eserleri

Düzenin Yabancılaşması (En önemli eseridir. Sağ ve sol kavramlarına esaslı açıklamalar getirmektedir)

Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerin İlişkileri (1966)

İktisat İlkeleri Üzerine (1964-1967)

Batılaşma - Düzenin Yabancılaşması (1969),

İktisat İlkelerine Yeniden Bakış (1972)

Anılar ve Düşünceler,

Cuntacılıktan Sivil Topluma / Yön ve Ant Yazıları,

Sivil Toplum Yazıları,

Halk Demokrasi İstiyor mu? Bitmemiş Son Eser