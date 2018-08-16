İdrarda lökosit görülmesi nedenleri nelerdir?

Lökositler beyaz kan hücreleridir. Vücutta yabancı madde olduğunda ve çeşitli iltihap ve hasarlarda lökosit artışı ortaya çıkar. Zarar gören ve savaşan lökositleri idrarla atmak için daha fazla lökosit üretir. Dolayısıyla idrarda fazla lökosit bulunduğunda bu durum vücutta bir enfeksiyon olduğunun belirtisidir.

İDRARDA LÖKOSİT BULUNMASININ NEDENLERİ

BÖBREK ENFEKSİYONU

Böbrek enfeksiyonu ile idrarda lökosit hızla artar. İdrar yolunda başlayıp, mesane ve böbreğe atlayan enfeksiyon, özellikle kadınlarda daha sık rastlanan bir durumdur. Hijyene dikkat etmemek böbrek enfeksiyonuna yol açabilir.

HAMİLELİK

Vajinada olan kirlenme, idrarda lökosit sayısının artmasına yol açar. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu da sık olmaktadır. Bu durumda idrarda lökosit sayısı artar.

İDRARIN UZUN TUTULMASI

İdrar kesesinde zayıflama ve idrar kesesinin yeterince boşaltılmamasına neden olur. Boşaltılmayan idrar, uzun süre idrar kesesinde kaldığında idrarda lökosit sayısı artmaktadır.

İDRAR YOLUNDA TIKANIKLIK

İdrar yolunda tıkanmalar, idrarda lökosit artışına sebebiyet verir. Zamanla idrarda kan görülür, leğen kemiği zedelenmesi, tümörü, idrar kesesi taşı, böbrek taşı ve prostat büyümesi tıkanıklık kaynaklarıdır.

İDRARDA LÖKOSİT OLMASI BELİRTİLERİ

Bulanık ve kokulu idrar, boşaltım sırasında acı, ateş, titreme, böbrek iltihabı, idrar kesesi tümörü, SLE, idrarda kan olması sayılabilir.

İDRARDAN LÖKOSİT NASIL TEMİZLENİR?

İdrarda lökosit sayısının düşürülmesi için öncelikle, enfeksiyonların temizliği yapılmalıdır. Hastaya hemen antibiyotik tedavisi başlanır. Bazen enfeksiyon fazla olduğunda hasta hastaneye yatırılmak zorunda kalabilir.

Enfeksiyon tedavisi sırasında, hijyen çok önemlidir.

Düzenli ve sağlıklı beslenmek, idrarda oluşan lökositin azalmasına yani enfeksiyonun azalmasına yardımcıdır. Su karbonat karışımı içmek, yaban mersini yemek, B ve C vitaminini almak, enfeksiyonun azalmasına faydalıdır. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi, idrarda lökositin azalmasına neden olur.