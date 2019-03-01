İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.01 Mart 2019 Cuma 07:33
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 08.10 Beşiktaş-Bostancı, 07.30 Bostancı-Beşiktaş, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.
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