İDO'nun bazı seferleri iptal edildi İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 08.10 Beşiktaş-Bostancı, 07.30 Bostancı-Beşiktaş, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

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