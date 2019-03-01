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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

01 Mart 2019 Cuma 07:33
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 08.10 Beşiktaş-Bostancı, 07.30 Bostancı-Beşiktaş, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 07:33
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. İDO
  4. sefer iptalleri

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