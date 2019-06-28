İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Tekirdağ ve adalara açılıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Tekirdağ ve adalara açılıyor.

İDO internet sitesinde yapılan açıklamada, “İDO konforu ve hızı şimdi Tekirdağ hattında. Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası seferler 6 Temmuz’da başlıyor” denildi.

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