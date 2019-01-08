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İDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler yapılamayacak

08 Ocak 2019 Salı 07:29
İDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 07:29
  1. İDO
  2. olumsuz hava koşulları
  3. sefer iptali

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