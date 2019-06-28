İDO'dan büyük adım! Yeni seferler açılıyor İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete açılacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete girecek. İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni deniz otobüsü hattı ile Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına seyahat edilebilecek. Deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz Cumartesi günü çalışmaya başlayacak. Seferler 1 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Tekirdağ'dan araba vapuruyla 2.5-3 saatte gidilen Avşa Adası, deniz otobüsüyle 1.5 saate düşecek. Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatleri www.ido.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.