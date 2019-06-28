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İDO'dan büyük adım! Yeni seferler açılıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete açılacak.

28 Haziran 2019 Cuma 16:24
İDO'dan büyük adım! Yeni seferler açılıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete girecek.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni deniz otobüsü hattı ile Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına seyahat edilebilecek.

Deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz Cumartesi günü çalışmaya başlayacak. Seferler 1 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Tekirdağ'dan araba vapuruyla 2.5-3 saatte gidilen Avşa Adası, deniz otobüsüyle 1.5 saate düşecek.

Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatleri www.ido.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:24
  1. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)
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