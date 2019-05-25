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İDOB "Mançalı Adam" müzikalini sahneledi

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:24
İDOB "Mançalı Adam" müzikalini sahneledi

İSTANBUL (AA) - Cervantes'in ünlü eseri Don Kişot'un başkahramanı Mançalı Şövalye'nin işlendiği "Mançalı Adam" müzikali, sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) "idealizm" temasıyla sahnelediği eserin prömiyeri Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Mitch Leigh tarafından bestelenen iki perdelik eserin metin ve şarkı sözlerini Dale Wasserman ile Joe Darion kaleme aldı. Güngör Dilmen tarafından çevirisi yapılan müzikalin yönetmenliğini ise Murat Göksu üstlendi.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın "Don Kişot"u canlandırdığı müzikalde, "Sancho" rolünde Çağrı Köktekin, "Aldonza" rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, "Hancı" rolünde Gökçe Şenyüz, "Rahip" rolünde Serkan Bodur, "Dr. Carrasco" rolünde Can Reha Gün, "Antonia" rolünde Begüm Karacasu sahne aldı. Gösterimde ayrıca Engin Yavuz, Özlem Abacı, Eda Erdaş, İris Arıkan, Ali Haydar Taş, Cengiz Arslan, Bahadır Özkoca, Hakan Ceyhan, Fatih Çakmak, Okan Fidan, Utku Bayburt, Zeynep Aslan ve Bahadır Özkoca da rol aldı.

Müzik sorumluluğunu ve orkestra yönetimini Hüseyin Kaya'nın yaptığı müzikalin dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Taner Aydın hazırladı.

Dünya prömiyeri ile Broadway prömiyeri 1965'de gerçekleştirilen ve 16. yüzyılın sonlarında geçen müzikalin konusu özetle şöyle:

"Vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes'in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve Mançalı Don Kişot hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot'un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar."

"Mançalı Adam" müzikali, yarın, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta yeniden Zorlu PSM'de sahnelenecek.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:24
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