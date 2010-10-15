İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı

İstanbul Saraçhane'deki Belediye Sarayında dün düzenlenen meclis toplantısında, İDO A.Ş ve İGDAŞ A.Ş hisselerinin özelleştirilmesi hakkında Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonlarının ortak raporları ele alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin iki kuruluşu özelleştirme yönündeki kaarı işçilerin tepkisine neden oldu. Dün öğle saatlerinde İGDAŞ'ın özelleştirilmesini protesto eden Tes-İş üyesi İGDAŞ işçilerinden bazılarının da izlediği meclis toplantısında, özelleştirme yöntemine ve iki şirketin satışına CHP Grubu itirazda bulundu. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, iki şirketin hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIK KONUŞTU



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ergün Turan, İDO ve İGDAŞ'ın ihalesi için ''blok satış'' yönteminin seçilmesine ilişkin, ''Halkın malı olan bu şirketlerin 1 kuruş daha fazlaya satılması imkanı varsa, buna uğraşıyoruz'' dedi.



''KADİR TOPBAŞ'IN SÖZÜNDEN DÖNDÜĞÜ YOK''



Turan, İGDAŞ ile alakalı özelleştirmenin kanuni bir gerekliliği bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Kadir Topbaş'ın yerel seçimden önce bir TV programında söylediği, bu iki şirketin satışının halka arz yoluyla yapılacağıdır. Bunlar milletin malıdır ve önemli olan, değeri olan şirketi en üst rakama satmaktır. Uluslararası konjonktür, bunların blok satışının daha karlı olacağını göstermektedir. Dolayısıyla Kadir Topbaş'ın sözünden döndüğü yok, milletin malını en iyi şekilde değerlendirmekle görevlidir.''



İŞÇİLER PROTESTO ETTİ



Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası'na (Tes-İş) bağlı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş (İGDAŞ) çalışanları, kurumun halka arz edileceği gerekçesiyle dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Tes-İş İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Özil, 1986 yılında kurulan İGDAŞ'ın bugün 4 milyon 400 bin abonesi ve toplam 14 bin kilometreyi aşan doğalgaz altyapı yatırımı bulunduğunu, müşteri memnuniyeti esasına göre çalışanların 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirtti. Özil, ''İGDAŞ çalışanı hangi hizmette kusur etmiş? Adalar'a, Şile'ye, Silivri'ye kim doğalgaz götürmüş? İGDAŞ'ın hizmetlerinden dolayı kimler seçim kazanmış?'' diye konuştu.