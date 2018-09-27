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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları gerekçesiyle iptal edildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:16
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İDO'nun yaptığı açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: 

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 - 09:45

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 07:16
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. ido
  4. budo

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