Kar yağışı İDO ve BUDO seferlerini aksattı Marmara bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri aksadı.

İptal edilen seferler şöyle: İDO 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy BUDO 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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