İDO ve BUDO’dan sefer iptali İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitelerinden seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İDO’dan yapılan yazılı açıklama, “14.02.2019 Perşembe günü olumsuz hava koşullları nedeniyle Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, ve Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferilerini iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

BUDO’dan yapılan açıklamada ise, "14.02.2019 Perşembe günü 07:00 - 09:30 Mudanya Eminönü 08:30 - 11:30 Eminönü Mudanya Seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" diye belirtti.

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