İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi13 Mart 2019 Çarşamba 06:23
İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal olan seferler:
07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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