İDO ve BUDO'nun bazı seferlerine hava engeli Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İptal edilen seferler şöyle; İDO'nun iptal edilen seferleri -08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy -07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa -07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı BUDO'nun iptal edilen seferleri -07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) -09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) -10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) -11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) -12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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