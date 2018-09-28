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İDO ve BUDO seferleri

Marmara Denizi'nde süren fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

28 Eylül 2018 Cuma 08:23
İDO ve BUDO seferleri

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir

Öte yandan Kuzey Ege'de de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 08:23
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. fırtına
  5. ido
  6. ido seferleri

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