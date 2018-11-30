İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi.

İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi, Bursa-Yenikapı 07.30 seferi, Yenikapı-Bandırma 07.00 seferini iptal etmek zorunda kaldık” denildi.

İHA'nın haberine göre; BUDO'da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa(Mydanya) - İstanbul(Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa(Mudanya)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO’da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Yenikapı-Bandırma

07.01 - Yenikapı-Bandırma

07.30 - Bursa-Yenikapı

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy