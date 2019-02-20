İDO seferlerine sis engeli İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO, dün geceden beri kenti etkisi altına alan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Yalova-Pendik, Pendik-Yalova’ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 20.02.2019 Yalova-Pendik 08:00 seferi ile Pendik-Yalova 08:00 seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

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