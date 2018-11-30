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İDO seferleri durdurma kararından vazgeçtiğini açıkladı

1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracağı açıklanan İDO, bu kararından vazgeçti. İDO'nun bu kararı bu sabah yapılan seferlerde anons edildi.

30 Kasım 2018 Cuma 10:22
İDO seferleri durdurma kararından vazgeçtiğini açıkladı

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı. 

1 aralıkta yeniden başlayacak

İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç geçici olarak durduracağını açıkladığı iç hat seferlerine devam edecek.

Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan İDO'nun bu kararı bu sabah yapılan seferlerde yolculara anonsla duyuruldu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:22
  1. İstanbul
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