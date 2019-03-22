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İDO, Pazar günü Yenikapı’da yapılacak miting nedeniyle seferlerini yeniden düzenledi

İDO, Pazar günü Yenikapı’da yapılacak Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle seferlerini yeniden düzenledi.

22 Mart 2019 Cuma 17:03
İDO, Pazar günü Yenikapı’da yapılacak miting nedeniyle seferlerini yeniden düzenledi

İDO, Pazar günü Yenikapı’da yapılacak Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle seferlerini yeniden düzenledi. Miting nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında Harem-Sirkeci ve 13.45-15.45 saatleri arasında Yenikapı Yalova seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


İDO’dan yapılan açıklamada 24 Mart tarihinde saat 14.00’te Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle yolcuların güvenlik noktalarından kontrollü olarak geçişinin sağlanacağı belirtildi. Açıklamada 08:00- 19:00 saatleri arasında Harem - Sirkeci seferlerinin ve 13.45- 15.45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.


Açıklamada sefer saatlerinde yapılan değişiklikler ise şöyle sıralandı:


"17.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30’da yapılacaktır. 17.30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00’da yapılacaktır. 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30’da yapılacaktır. Etkinlik sebebiyle Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı- Kadıköy hatlarımızda yolcu tahliyesi/varışında iskele değişiklikleri yapılmıştır. 14.30 Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’e devam edilecektir. 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinizin Yenikapı varışı miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’e devam edilecektir. Etkinlik sebebiyle 07.45 Yenikapı-Yalova seferimize miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahını kullanarak ve biletlerinizi polis kontrol noktalarında ibraz ederek katılabilirsiniz. 09.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için 08.30‘da Yenikapı Terminalinde olacak şekilde gerekli önlemleri almanızı rica ederiz. 11.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için miting nedeniyle araç alınamayacaktır. Sadece yaya yolcu taşınabilecektir. Değerli misafirlerimiz 24 Mart Pazar günü Yenikapı’da gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle Yenikapı’ya ulaşımda gerekli önlemleri almanızı rica ederiz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:03
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