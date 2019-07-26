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İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor

İDO, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü hattını da yaz bitmeden misafirlerinin hizmetine sunuyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:41
İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor

İDO, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü hattını da yaz bitmeden misafirlerinin hizmetine sunuyor. Seferler 2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek.


İDO, ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek ve zaman avantajı sağlayacak yeni hatlar açmayı sürdürüyor.


İDO, İstanbul’un artan nüfusuna ve ulaşım ihtiyaçlarına bağlı olarak özellikle Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt bölgelerinden Bursa’ya olan yolcu potansiyelinin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yeni Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü hattı 2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek.


Seyahat süresi avantajı


Zaman avantajı sağlayan yeni hatlar eklemeyi sürdüren İDO, Büyükçekmece- Bursa deniz otobüsü hattı seferleriyle de misafirlerine seyahatlerinde zaman kazandıracak.


Büyükçekmece’den Bursa’ya seyahat planlaması yapan bir yolcu, Esenler Otogarı’na yaklaşık 70 dakika süren yolculuk sonrası yaklaşık 4 saatte Bursa’ya varabiliyor. Karayolu tercihiyle yaklaşık 5 saat 10 dakikada Bursa’ya varabilecek yolcular, İDO Büyükçekmece- Bursa hattı deniz otobüsü seferleri sayesinde sadece 95 dakikada Bursa’ya ulaşabilecek.


Bursa’ya seyahat planı yapan bir yolcunun İDO Büyükçekmece- Bursa hattı deniz otobüsü hattı seferi yerine başka bir deniz yolculuğu seçeneğini tercih etmesi halinde de 1 saatten fazla zaman kaybı oluyor. Büyükçekmece’den Yenikapı’ya ulaşmak için yaklaşık 65 dakika ve Yenikapı’dan Bursa’ya ulaşmak için yine 95 dakika olmak üzere toplamda 2 saat 40 dakika gerekirken, İDO Büyükçekmece- Bursa hattı seferlerini sadece 95 dakikalık bir seyahat süresi ile hızlı ve konforlu yeni bir alternatif olarak sunuyor.


Büyükçekmece- Bursa hattı deniz otobüsü sefer saatlerine dair aşağıdaki sefer tarifesi İDO’nun resmi sitesinde de ( www.ido.com.tr) yer alıyor. (YM-ÖK-Y)

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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