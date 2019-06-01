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İDO 10 günlük tatilde 128 sefer yapacak

Ramazan Bayramı için belirlenen 10 günlük tatil başlarken İstanbul Deniz Otobüsleri’nin tatil boyunca Bandırma-Yenikapı ve Yenikapı-Bandırma istikametlerinde karşılıklı 128 sefer yapacağı öğrenildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:27
İDO 10 günlük tatilde 128 sefer yapacak

Ramazan Bayramı için belirlenen 10 günlük tatil başlarken İstanbul Deniz Otobüsleri’nin tatil boyunca Bandırma-Yenikapı ve Yenikapı-Bandırma istikametlerinde karşılıklı 128 sefer yapacağı öğrenildi.


10 günlük Ramazan Bayramı tatili başlarken Bandırma İskelesi’nde de yoğun araç ve yolcu kuyrukları yaşandı. Bandırma ile İstanbul-Yenikapı arasında karşılıklı deniz otobüsü ve feribot seferleri düzenleyen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bayram seferlerine başladı.


1 Haziran ile 10 Haziran tarihleri arasındaki tatil günleri boyunca Bandırma’dan İstanbul Yenikapı’ya ve İstanbul Yenikapı’dan Bandırma’ya toplamda 128 karşılıklı sefer düzenleyecek olan İDO, tatilin başladığı 1 Haziran günü karşılıklı 8 sefer yaparken, tatilin son günleri olan 8 Haziran Cumartesi günü karşılıklı 18, 9 Haziran Pazar günü ise karşılıklı 27 sefer yaparak binlerce yolcu ve aracı taşıyacak.


Bayram tatilinde deniz keyfi yaşamak isteyenlerin tercihleri Güney Marmara ve Ege sahilleri olunca İDO’nun Bandırma İskelesi’nde de araç ve yolcu yoğunluğu ciddi oranda artış gösterdi. Deniz yoluyla Bandırma’ya gelen vatandaşlar araçları ile Erdek, Marmara, Avşa gibi sahil beldelerine akın ederken, yolculuğuna Ege’ye doğru devam etmek isteyenler ise yoğun bir araç trafiği ile mücadele etmek zorunda kalıyor.


Trafik ekiplerinin yollarda aldıkları önlemler ve kontroller ise oluşabilecek muhtemel trafik kazalarının önüne geçmekte etkili oluyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:27
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