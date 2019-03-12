İdmanyurduspor Bayan Voleybol Takımı grup lideri olarak finale çıktı

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, namağlup devam ettiği yarı final müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanarak final hakkını elde etti.

D Grubu’nda yer alan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarının ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonunda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu’nu, 25-14, 25-9 ve 25-11’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Ardından Adana Yüreğir Spor Salonunda İstanbul Vakıfbank’ı, 3-2 yenen Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, D Grubu’ndaki son maçında ise Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor’u 3-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, filenin sultanlarının galibiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Adana’da yarı final müsabakalarında oynadıkları her 3 maçı da kazanan filenin sultanlarını gönülden kutluyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar.”

Diğer yandan 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği yarı final müsabakalarının sonunda 4 grubun 1 ve 2’ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Final maçları da, 18-19-20 Mart 2019 tarihlerinde Mersin Toroslar da bin kişilik spor salonunda oynanacak.