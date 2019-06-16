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İdlip’te Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından Tall Bazan bölgesinde bulunan Türkiye’nin 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

16 Haziran 2019 Pazar 12:24
İdlip’te Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından Tall Bazan bölgesinde bulunan Türkiye’nin 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden 9 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top ve havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırıya anında karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp, üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:24
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