İdlib'ten kaçış başladı! Mülteciler duvarlardan atlıyor
Katil Esed güçleri ve Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından bombalanan İdlib'te mülteciler sınırdaki güvenlik duvarlarına merdiven dayayarak Türkiye'ye geçmeye başladı.07 Eylül 2018 Cuma 15:47
Esed rejiminin ve Rusya uçaklarının bombaladığı İdlib'ten kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye sığınmak için yollara düştü. Bombalardan kaçan ve yanlarına çok az eşya alan mülteciler gruplar halinde araçlarla Hatay'ın Altıonözü ilçesindeki sınır hattında çekilen güvenlik duvarına kadar geliyor. Burada duvara merdiven dayayan mülteciler duvarı aşıp Türkiye'ye geçti.
Bu anı diğer mülteciler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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