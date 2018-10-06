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İdlib'teki askeri muhalifler açıkladı! Geri çekiliyorlar

İdlib'deki askeri muhaliflerin, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat çerçevesinde cephe hattındaki ağır silahlarını çekmeye başladıkları bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 21:27
İdlib'teki askeri muhalifler açıkladı! Geri çekiliyorlar

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de sağlanan mutabakat çerçevesinde, Suriyeli askeri muhalifler, İdlib’deki cephe hattından ağır silahlarını çekiyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin Sözcüsü Naci Mustafa, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhaliflerin İdlib’deki cephe hattından ağır silahları çıkarmaya başladığını söyledi.

Mustafa, “Soçi mutabakatı doğrultusunda İdlib’deki hatta ağır silahların çekilmesi başladı.” dedi. Beşşar Esed rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının devam edeceğini belirten Mustafa, "Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine ek önemler üzerinde anlaşma sağlanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor.

Askeri muhalifler, Heyet Tahrir Şam, rejim askerleri ve destekçisi yabancı terörist grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çıkartması gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 21:27
  1. Ordu
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