0553 313 94 23

İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib’in güney kırsalına yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki zeytinlik arazilere sığınan siviller için 3 bin adet gıda kolisi hazırlıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:50
İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib’in güney kırsalına yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki zeytinlik arazilere sığınan siviller için 3 bin adet gıda kolisi hazırlıyor.


İHH Suriye Çalışmaları Bab el-Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun son dönemlerde artan saldırılar dolayısı ile 500 bin kişinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini belirterek, "Son dönemlerde İdlib’teki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıların artması yoğun bir göçü doğurdu. Sadece 2018 yılının Eylül ayından bu yana en az 500 bin insan Türkiye sınırına doğru göç etti. Bu bölgelerde de maalesef siviller için yeterli yaşam alanı bulunmuyor. Eğer saldırılar son bulmazsa göç eden insan sayısı da artacak. Bu nedenle en kısa sürede sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların sona ermesini ümit ediyoruz" dedi.


3 bin adet gıda kolisi hazırladıklarını belirten Altun, "İdlib’in güney kırsalındaki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki zeytinlik arazilere sığınan Suriyeli siviller için bayram öncesi dağıtmak amacıyla 3 bin adet gıda kolisi hazırlıyoruz. Kolilerimizin içinde bakliyat ürünleri, sıvı yağ, salça, kahvaltılık besinler, un ve bayram şekeri bulunuyor. Bu gıda kolilerinin hazırlanmasında destek olan Fetih-Der kurumuna teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Hazırlanan 3 bin gıda kolisinin dağıtımı için "Yalnız Değilsiniz" isimli bir yardım konvoyu organize ettiklerini belirten Altun, savaş mağduru sivillere yönelik desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300 zeytin ağacı yandı
    1. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 300..
    2. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    3. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    4. Kaybolan engelli çocuğun cesedi..
    5. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    6. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    7. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    8. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    9. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    10. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    11. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    12. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    13. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    14. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    15. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    16. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    17. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    18. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    19. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    20. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır