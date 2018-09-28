İdlib'te Türkiye'ye minnet, Esed rejimine öfke duyuluyor

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun terörden temizlediği, rejim muhaliflerinin yaşadığı güvenli bölgelerden İdlib'de cuma gösterilerinin altıncısı yapıldı. Halk gösterilerde Türkiye'ye şükranlarını sunarken, Suriye rejimine ise öfke vardı.

İdlib'de, Türkiye’nin girişimiyle Rus ve Suriye’nin saldırılarından kurtulma anlaşmasını kutlamak ve tutuklu yakınlarının serbest bırakılması için cuma namazının ardından İdlib Şüheda Meydanı’nda binlerce kişinin katıldığı büyük bir gösteri yapıldı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gösterilere her yaştan insan katıldı. İdlibli gençler direnişlerinin Esad rejimi devrilene kadar devam edeceğini söyledi ve savaşın başladığı 2011 yılından beri tutuklanan yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Gençler, Suriyelilere yaptıkları yardımlar için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını bildirdi.

Bir genç de Türkçe olarak "Erdoğan çok güzel" dedi.

Muhaliflerin kontrolü altında bulunan Suriye’nin kuzeyindeki birçok şehir, kasaba ve köylerde yapılan gösterilerde Suriye’de tek çözümün Esad'ın gitmesi olduğunu söyleyen sloganlar atıldı.

Tutuklamalar devam ediyor

Suriye’de demokrasi isteyen halka karşı sindirme, öldürme ve bombalamanın başladığı 2011’den beri binlerce muhalif Esad rejimi tarafından hapishanelere ve hapishanelere çevrilen okullara dolduruldu. Tutuklamaların hâlâ devam ettiği belirtildi.

Esad rejimi insan hakları teşkilatlarının, çoğu rejim muhalifinin işkencelerle öldürüldüğü bu hapishanelere girmesine izin vermiyor. Rejim öldürdüğü tutukluların ailelerine yakınlarının kalp krizinden öldüğünü bildirip cesetlerini teslim ettiğinde, vücutlarındaki işkence izleri çok net bir şekilde gözüküyor.