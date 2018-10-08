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İdlib'te sıcak gelişme! Bugün çekiliyorlar

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya arasında kararlaştırılan Soçi mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:52
İdlib'te sıcak gelişme! Bugün çekiliyorlar

Türkiye ile Rusya arasında sağlanan Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında süreç tamamlanıyor.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, askeri muhalifler dün gece boyunca, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümünü çekti.

AA'ya bilgi veren askeri muhalif kaynaklar ve süreci koordine eden Türk yetkililer işlemin gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan hatta çeşitli silah ve zırhlı araçlar sevketti.

Rejimin ihlalleri devam etti

Yerel ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejimi son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılar düzenledi.

Esed rejimine bağlı birlikler, Hama'nın kuzey kırsalındaki Lahaya, Buvayda, Mansura ve Tel Vasıt köyleri ve Latamne beldesi ile İdlib ilin güneybatısındaki Naciye ve Kebine köyleri ile Lazkiye iline bağlı Türkmendağı'ndaki Sarraf köyü ve çevresine top atışı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 3 sivil yaralandı.

Soçi mutabakatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri 17 Eylül'de Soçi'de görüşmüştü.

Sağlanan mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus yetkililerce yapılmasını öngörüyor.

Askeri muhalifler, rejim karşıtı grup Heyet Tahrir Şam, rejim askerleri ve destekçisi yabancı terörist grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çıkartması gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:52
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  7. Türkiye
  8. Rusya
  9. Esed Rejimi
  10. Özgür Suriye Ordusu

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