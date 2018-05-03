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İdlib'te savaşın izlerini fırçayla siliyor

Suriyeli grafiti (duvar yazısı) sanatçısı, İdlib'deki hava saldırılarında hasar gören duvarlara çizdiği resimlerle savaşın izlerini silerken uluslararası topluma "Özgürlük isteğimizin bedeli katliam oldu" mesajını vermek istiyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:01
İdlib'te savaşın izlerini fırçayla siliyor

İdlib iline bağlı Binniş ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Aziz Esmer, Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına bir yıldır Suriye’deki iç savaşı anlatan resimler çiziyor.

Sanatçı Esmer, Suriye iç savaşının yanı sıra İslam dünyasına ilişkin mesajlarını da yıkıntılar içinde bulduğu duvarlara kazıyor.

Grafitilerde, "Umut", "Kamplarınızı alın, vatanımızı iade edin", "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" gibi ifadeler yer alıyor.

Esmer, yaptığı açıklamada, " 'En basit ve temel haklarımızdan olan özgürlüğü istediğimiz için rejim bize en güçlü silahlarla karşılık verdi' mesajını resimlerim aracılığıyla uluslararası topluma ulaştırmak istiyorum.” dedi.

Esmer, yıkıntıya dönüşen binalarda bölge halkının acı hatıralarının izleri olduğunu, çizdiği resimlerle bu izleri silmek istediğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:01
  1. idlib suriye
  2. Aziz esmer
  3. grafiti
  4. idlib binniş

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