İdlib'te flaş gelişme! DAEŞ'liler firar etti

Suriye'nin İdlib ilinde Rusya'ya ait olduğu bildirilen uçağın vurduğu cezaevindeki mahkumlar kaçtı. Firarilerin bir kısmının terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öğrenildi.

Güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam düzenlenen Rus hava saldırısında İdlib kent merkezindeki cezaevinin bir bölümü zarar gördü.

Saldırı sonrası içinde hırsızlık, adam kaçırma gibi suçlar nedeniyle alıkonulanların ve DEAŞ mensuplarının da bulunduğu çok sayıda mahkum firar etti.

Bazı mahkumlar yakalandı

Hapishanedeki DEAŞ'lıların, hücre evlerine düzenlenen baskınlarla ele geçirildiği ve kent genelinde çok sayıda patlamadan sorumlu tutulduğu öğrenildi.

İdlib'deki askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, kaçanların yakalanması için operasyon başlattı. İlde bulunan kontrol noktalarındaki güvenlik tedbirleri de artırıldı.

Bazı mahkumların sivillerin yardımıyla yakalandığı öğrenildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, dün akşam "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor." bilgisini paylaşmıştı.