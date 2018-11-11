İdlibliler, Türkçe öğreniyor

Türkiye’nin girişimiyle İdlib’de ateşkesin korunması için sağlanan Soçi mutabakatın ardından kente eğitim faaliyetleri hız kazandı. Soçi mutabakatının getirdiği güven ortamında, İdlib’in Serakib ilçesindeki gönüllü Suriyeli öğretmenler, çocuklara Türkçe öğretmek için okul içinde özel bir derslik açtı. Türkiye’de kısa süreli ikamet eden gönüllü öğretmenler, öğrendikleri Türkçeyi çocuklara da öğretme çalışıyor.

“Çocukların Hayali” isimli okulda yaklaşık bir buçuk ay önce başlayan derslerde ilk etapta 80 çocuk Türkçe öğrenmeye başladı. Tanışma diyaloglarını öğrenen çocuklar, dil bilgilerini ilerletmek için Türkçe kitapları ve eğitim materyalleri desteği bekliyor.

Türkiye bize yardım etsin

Türkçe eğitimi alan çocuklardan 6. sınıf öğrencisi Halit Dakkak, Türkçenin ülkenin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlerdeki bütün okullarda okutulmasını istediğini söyledi.

Dakkak, “Birden fazla dil öğrenmek iyi bir şeydir. Öğrendiğimde kullanacağım. Faydasını göreceğim. Bu konuda Türkiye’den elinden geldiği kadar yardım etmesini bekliyoruz. Türkiye, Suriye devriminin dostudur. Sınırdaki komşu ülkedir” dedi.

7. sınıf öğrencisi Huda Süleyman da Türkçeyi çok sevdiğini belirterek “Şu an bu sınıfta 35 öğrenciyiz. Bir buçuk aydır Türkçe dilini öğreniyoruz. Çok seviyoruz dili. Serakib’de 9 okul vardır. Sadece bizim okulumuzda Türkçe dersleri var. Bütün okullarda dilin öğretilmesini temenni ediyoruz. Türkçe dilinin öğrenilmesi ve kolay şekilde algılanması için eksiklerimiz vardır. İlgili makamlardan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Enes Sabbuh da; Soçi mutabakatının sağladığı güven ortamından faydalanarak, ideal bir okul inşa etmeye karar verdiklerini anlatırken Türkçeyi müfredeta ilave ettiklerini söyledi.