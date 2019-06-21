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İdlib'e yönelik saldırılar kınandı

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis:- "Sivillere, insani yardım çalışanlarına ve sivil altyapıya yönelik saldırılar esef verici ve en şiddetli şekilde bunları kınıyorum"- "Uluslararası insani hukuk tüm taraflarca uygulanmalı ve siviller ile sivil altyapıya yönelik saldırılar durmalı, bir an önce bu saldırılara son vermeliler"

21 Haziran 2019 Cuma 19:06
İdlib'e yönelik saldırılar kınandı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik saldırıları hakkında, "Sivillere, insani yardım çalışanlarına ve sivil altyapıya yönelik saldırılar esef verici ve en şiddetli şekilde bunları kınıyorum. Uluslararası insani hukuk tüm taraflarca uygulanmalı ve siviller ile sivil altyapıya yönelik saldırılar durmalı, bir an önce bu saldırılara son vermeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Moumtzis, dün İdlib'in Marrettinnuman ilçesi civarında rejim saldırılarının hedef aldığı bir ambulansta bir kadın hasta ve üç sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaydan dolayı şoke olduğunu ve dehşete kapıldığını dile getiren Moumtzis, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine, yakınlarına taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rejimin saldırılarında son birkaç haftada yüzlerce sivilin öldüğünü ve ve binlercesinin yaralandığını anımsatan Moumtzis, "1 Mayıs'tan bu yana İdlib'in güneyi ve çevre bölgelerinde, çatışmasızlık bölgesinin güney tarafından 320 bin insanın yerinden edilmesine sebep olan gerginlik sürüyor." ifadesini kullandı.

Saldırılara karşılık insanların acil ihtiyaçlarına ilişkin 7 gün 24 saat süren acil insani müdahalenin harekete geçirildiğini kaydeden Moumtzis, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İdlib'i de kapsayan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, yarısından fazlası yerinden edilerek yurtsuz bırakılmış 3 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. İdlib'te sivillere etkileyen zulümden dolayı onurumuz zedeleniyor. Bu zulmün sonucu, çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiğine ilişkin günlük haberler var. Çatışmanın taraflarının, uluslararası insani hukuk tarafından teminat altına alınan orantılılık ve ayırt etme ilkelerine saygı göstermek ve sivilleri korumak zorunluluğu var. Çatışmaların savunmasız bıraktığı milyonlarca insana yardım ederek her gün hayatını riske eden Suriye'deki insani yardım işçilerine de takdirlerimi ve saygılarımı bildiriyorum."

Suriye krizinde insani yardım sağlayan çalışanlar ve uzmanların 8 yıldır şiddete maruz bırakıldığını belirten Moumtzis, son iki ayda topçu atışı ve hava saldırılarında en az 37 okul ve 26 sağlık tesisinin hasar gördüğünü ya da yok edildiğini kaydetti.

Moumtzis, "İki sağlık tesisi Suriye rejimince vuruldu. Sivillere, insani yardım çalışanlarına ve sivil altyapıya yönelik saldırılar esef verici ve en şiddetli şekilde bunları kınıyorum. Uluslararası insani hukuk tüm taraflarca uygulanmalı ve siviller ile sivil altyapıya yönelik saldırılar durmalı, bir an önce bu saldırılara son vermeliler." ifadesini kullandı.

- Ölü sayısı artabilir

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin İdlib'in Marrettinnuman ilçesi civarındaki bir ambulans aracını hedef alması sonucu 3 görevli, Hiş köyündeki saldırı mahalline ulaşmaya çalıştıkları sırada öldürüldü. Ambulansın kullanılamaz hale geldiği saldırılarda toplam 14 sivil öldü.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:06
  1. Panos Moumtzis
  2. Suriye

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