0553 313 94 23

İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen yoğun hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı- Muhaliflere ait uçak gözlem evi:- "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor"

13 Mart 2019 Çarşamba 20:32
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yapılan yoğun hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Dün akşam başlayan hava saldırıları gün boyu devam etti. İdlib'in kent merkezi, Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri ile El Huveyn, Um Celal köylerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma kaynaklarına göre, hava saldırılarında 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesaplarında "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor." bilgisini paylaştı.

Söz konusu uçaklar, sabah Serakib ilçesi kırsalında bulunan bir çadır kenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi Mutabakatı'nı ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 129 sivil hayatını kaybetti, 395'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi Mutabakatı'na rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.

Astana Anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi Mutabakatı'nın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:32
  1. hava
  2. İdlib
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    1. ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    2. MHP’li Taşdoğan: “Bütün şer odakları..
    3. Sözcü Kalın’dan Beril Dedeoğlu için..
    4. Başkentte "Dava Filistin" oyununun..
    5. Servis şoförü cinayetinin katil..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
    7. Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile..
    8. Türk Edebiyatı Vakfı'nda "Halit..
    9. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti
    10. Barselona'da taraftar kavgasında 5..
    11. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti
    12. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış..
    13. Trump'ın eski seçim kampanyası..
    14. Ülkeye soktukları jetlerle kaçak uçuş..
    15. Fahrettin Altun'dan "#WeAreErdogan"..
    16. Jülide Sarıeroğlu: Her siyasi görüşten..
    17. Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları..
    18. Senegal ve Nijerya "Boeing 737..
    19. Türk şirketlerinden Özbekistan Tarım..
    20. Kars'ta PKK operasyonu! Çok sayıda..
    21. Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve..
    22. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    23. Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!
    24. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    25. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    26. Osmanlıspor'da Magaye sevinci
    27. Sarıeroğlu: “Cumhur İttifakı olarak..
    28. Eski emniyet müdür yardımcısına 105..
    29. Boeing'den "737 Max" açıklaması:
    30. BAİB'in "İhracatın Yıldızları 2018"..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir