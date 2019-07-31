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İdlib'e saldırılarda 3 ayda 781 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 781 sivilin öldüğünü duyurdu - Rejim ve Rusya'nın söz konusu dönemde gerçekleştirdiği 33 "katliam"da 271 sivil can verdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
İdlib'e saldırılarda 3 ayda 781 sivil öldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne son 3 ayda düzenlediği yoğun saldırılarda 781 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SNHR’nin yayımladığı raporda, Esed rejimi ve Rusya'nın, 26 Nisan-27 Temmuz'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 140'ı kadın, 208'i çocuk 781 sivilin öldüğü belirtildi.

Rejim güçlerinin saldırılarında 115'i kadın, 170'i çocuk olmak üzere 625 sivil hayatını kaybederken, Rusya'nın saldırılarında da 25'i kadın, 38'i çocuk 156 sivil yaşamını yitirdi.

- 3 ayda 33 "katliam"

SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybetmesini "katliam" olarak tanımlıyor. Ağ, rejim ve Rusya'nın 3 aylık dönemde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 33 katliam gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu saldırılarda 58'i kadın, 85'i çocuk 271 sivilin can verdiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
  1. Esed
  2. İdlib
  3. Rusya
  4. saldırılar
  5. SNHR
  6. Suriye

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