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İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:07
İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 23 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki İdlib ilinin güneyindeki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Binin, El Erbain, Has, Bara ve İhsam köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ilçesi ile Cubbin köyüne hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, hava saldırılarında ilk belirlemelere göre Kensafra beldesinde 3, Binin köyünde 7 olmak üzere 10 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralanan 23 sivil hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 234 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:07
  1. Esed
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  3. Rusya
  4. saldırı

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