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İdlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenledikleri hava saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükseldi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:38
İdlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 17'ye yükseldi

İDLİB(AA) - Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükseldi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Muhambil beldesi, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya,Latmin ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesine ve Tıbbeş köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin ve Rusya'nın gün içindeki hava saldırılarında Tıbbeş'de 7, Mıhembil'de 3, Latmin'de 2 sivil olmak üzere 12 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Ariha ilçesinde öğle saatlerinde düzenlenen saldırılarda da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Böylece gün içindeki saldırılarda ölenlerin sayısı 17'ye ulaştı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine önceki gün gerçekleştirdiği hava saldırılarında 50 sivil yaşamını yitirmişti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:38
  1. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  2. saldırı

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