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İdlib'e hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 50'ye yükseldi

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne gün boyu kesintisiz süren hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin saysı 50'ye yükseldi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:58
İdlib'e hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 50'ye yükseldi

İDLİB (AA) - Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman, Serakib, Bıdama ve Kefrenbil ile Keferruma ilçesine gün boyu kesintisiz süren hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 50'ye ulaştı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ölen sivillerin sayısı 31'den 39'a yükseldi.

Esed rejiminin Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 7, Bıdama ilçesinde 1, Keferenbil ilçesinde 1 ve Keferruma beldesinde 2 sivil yaşamını yitirdi. Böylece gün boyu kesintisiz süren hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

- Son iki günde 67 sivil öldü

Sivil Savunma'nın Serakib ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Son 2 günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim birimlerine düzenlenen hava saldırılarında 67 sivil öldü.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi de Marratinnuman ilçesine yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Serakib, Bidama, Kefrenbil ilçeleri ile Keferruma beldesindeki saldırıyı ise Esed rejiminin düzenlediğini bildirdi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:58
  1. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"
  2. Esed Rejimi
  3. İdlib
  4. saldırı
  5. Suriye

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