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İdlib'e hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rus hava saldırılarından sonra Esed rejimi de bir pazar yerini vurdu- Rejimin Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi- Gün içindeki hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:05
İdlib'e hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi

İDLİB (AA) - Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 38'e çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ölen sivillerin sayısı 25'ten 31'e yükseldi.

Esed rejiminin de Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi. Böylece gün içindeki hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

- Son iki günde 55 sivil öldü

Sivil Savunma'nın Serakib ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 2 günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim birimlerine düzenlenen hava saldırılarında 55 sivil öldü.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi de Marratinnuman ilçesine yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Serakib ilçesindeki saldırıyı ise Esed rejiminin düzenlediğini bildirdi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:05
  1. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  2. saldırı

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